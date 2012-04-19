〔路透调查〕中国未来三季度全国住宅均价料跌逾10%,房产税将扩大试点

* 超半数受访者预计未来三季度全国住宅均价跌幅超10%

* 限购政策料不会轻易放松,房产税试点城市进一步扩大

* 投机严重城市房价将遭遇大幅下跌

* 成交回暖能否持续仍存争议

作者 邵晓忆/蒋燕

路透北京4月19日电---路透调查显示,2012年中国房价将继续下跌,超过半数的受访者预计今年未来三个季度,全国住宅均价跌幅将超过10%;并料限购政策不会轻易放松,房产税试点城市将进一步扩大,而成交回暖能否持续仍存争议.

在20家接受路透调查的中外分析机构中,有11家认为中国2012年二-四季度全国住宅均价跌幅将达10-20%,六家认为跌幅将在10%以内,一家认为住宅均价将持平于去年,仅有两家认为住宅均价将上涨.

关于此轮房价调整中哪个城市将遭遇最大跌幅,15家分析机构认为是温州、鄂尔多斯、三亚等投机严重的城市,而北京、上海、深圳、广州等一线城市得四票.其中12家分析机构预计温州等投机严重城市房价将下跌20-30%.

"我认为房价从去年高位下跌10-20%是中国政府希望看见的,这也能使过热的房地产市场回归理性,"美国环球通视(IHS Global Insight)驻北京经济学家Alistair Thornton表示.

谈及目前中国房价水平与经济基本面以及发展前景的匹配程度时,20家接受调查的分析机构认为,其所处区间为介乎合适水平与极度高估之间.

中央政府今年已屡次强调房地产调控不放松.国务院总理温家宝上周五主持召开国务院常务会议称,下一阶段要巩固房地产市场调控成果,坚持房地产调控政策不动摇,决不让调控出现反复.[ID:nSB1488348]

在持续严厉调控政策下,目前中国楼市房价过快上涨的势头已得到遏制,并出现下行迹象.国家统计局周三公布,3月70个大中城市新建商品住宅销价同比下降的城市增至38个,为自2011年9月个别城市再次出现价格同比下降以来,下降城市个数最多的月份.

据路透测算,3月70个大中城市新建住宅销售价格同比下降0.7%,为路透去年初开始测算该加权指数以来首次出现下跌.[ID:nSB1472420]

**成交能否持续回暖仍不确定,房产税推进**

房价的下降,以及首套房贷利率的回归,带动了刚性需求的释放,令中国楼市自2月以来出现"小阳春"行情.但对楼市出现的成交量回暖能否持续业界仍存争议.

在20家接受调查的分析机构中,11家认为,受惠于首套房贷利率优惠政策持续,供应增加及房价的继续下降,将促使成交量的持续回暖;九家则认为,因限购政策难有放松,成交持续回暖不可持续.

"在目前的限购、限贷等调控政策下,有资格购买的客户,主要为刚需类数量是有限的,在政策没有变化的情况下,很难出现持续的回暖,"中原集团研究中心高级经理刘渊表示.

而对于房产税扩大试点,参与调查的20家分析机构则一致认为,中国将在今年扩大房产税试点城市,其中有五家机构认为广州成为试点城市可能性较大,深圳及北京亦有较大可能.

对于房地产税扩围今年能否取得实质性进展,中国国家发改委副主任彭森稍早称,改革正在进行研究.房地产税不是简单的扩围问题,从长远看将来要建立以房地产税为主体的资产税制度,这是一项重大的探索和试验,要假以时日.

路透调查并显示,在20家接受调查的分析机构中,19家认为中国不会在2012年取消限购,仅有一家认为可能会放松限购.此外,对于中国年内会否降低首套房的首付款比例,有11家预计为不会,九家则认为可能会.(完)

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