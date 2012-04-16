〔投行观点〕今年人民币升贬值空间均有限,换届之年需维稳--美银美林

路透北京4月16日电--在中国周末宣布扩大人民币汇率波幅后,投资银行美银美林周一就此发布报告称,预计人民币兑美元更大的双向波动将有效阻止热钱流入,不过今年汇率升贬值的空间则相对较小.

报告并表示,人民币汇率波幅扩大亦预示着,人民币对美元的单边升值已成为过去;且中国的汇率制度正进一步促使人民币参考贸易加权的一篮子货币.

尽管新的汇率制度将不可避免的加剧人民币兑美元的双向波动,不过人民币兑美元已接近均衡水平,因而升值空间显得相当有限.

"由于贸易和经常项目顺差下降,人民币升值的外部压力已有所缓和...,不过中国今年很可能将避免贬值,因换届之年需要维稳,且要规避美国及其他主要经济体的指责",美银美林称.

同时,报告亦针对中国此次扩大汇率波幅的原因分析指出,中国央行正面临建立更为灵活汇率制度的巨大压力,否则在近期贬值仍不现实的情况下,人民币将不得不再次与美元挂钩.

中国人民银行周六宣布,自4月16日起,银行间即期外汇市场人民币兑美元CNY=CFXS交易价浮动幅度限制由千分之五扩大至百分之一,即每日人民币兑美元交易价可在当日中间价上下百分之一的幅度内浮动.[ID:nSB1084670]

中国央行2005年7月21日启动人民币汇率形成机制改革;2007年5月21日将人民币兑美元交易价浮动幅度由千分之三扩大到千分之五;2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性.(完)