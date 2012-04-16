〔投行观点〕今年人民币升贬值空间均有限,换届之年需维稳--美银美林

美国债市：投资者的较长期公债净空头减至11月以来最低--摩根大通
路透纽约2月28日 - 摩根大通周二称，投资者持有的美国较长期公债净空头缩减至11月特朗普意外赢得美国总统大选之前以来的最低水准。
路透北京4月16日电--在中国周末宣布扩大人民币汇率波幅后,投资银行美银美林周一就此发布报告称,预计人民币兑美元更大的双向波动将有效阻止热钱流入,不过今年汇率升贬值的空间则相对较小.
报告并表示,人民币汇率波幅扩大亦预示着,人民币对美元的单边升值已成为过去;且中国的汇率制度正进一步促使人民币参考贸易加权的一篮子货币.
尽管新的汇率制度将不可避免的加剧人民币兑美元的双向波动,不过人民币兑美元已接近均衡水平,因而升值空间显得相当有限.
"由于贸易和经常项目顺差下降,人民币升值的外部压力已有所缓和...,不过中国今年很可能将避免贬值,因换届之年需要维稳,且要规避美国及其他主要经济体的指责",美银美林称.
同时,报告亦针对中国此次扩大汇率波幅的原因分析指出,中国央行正面临建立更为灵活汇率制度的巨大压力,否则在近期贬值仍不现实的情况下,人民币将不得不再次与美元挂钩.
中国人民银行周六宣布,自4月16日起,银行间即期外汇市场人民币兑美元CNY=CFXS交易价浮动幅度限制由千分之五扩大至百分之一,即每日人民币兑美元交易价可在当日中间价上下百分之一的幅度内浮动.[ID:nSB1084670]
中国央行2005年7月21日启动人民币汇率形成机制改革;2007年5月21日将人民币兑美元交易价浮动幅度由千分之三扩大到千分之五;2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性.(完)
--发稿 尹嫄婷; 审校 杨淑祯
路透纽约2月28日 - 摩根大通周二称，投资者持有的美国较长期公债净空头缩减至11月特朗普意外赢得美国总统大选之前以来的最低水准。
路透上海3月1日 - 中国吉林双阳农商行、湖北三峡农商行最新公布2017年同业存单发 行计划，至此，已有398家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模144,861.5亿元人民币 。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 3
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日 时间 国家 规模 发行细节 ) 3/1 德国 标售10年期联邦债券 3/2 英国 标售2022年到期、票息½%的公债 3/2 日本 标售三个月期贴现国库券 3/2 日本 标售10年期公债 3/2 西班牙 标售债券 3/2 法国 标售长期政府债券(OAT) 3/7 法国 标售国库券(BTF) 3/7 美国 发售三年期公债