奥巴马因古巴问题在美洲峰会上遭"围攻"

弘业期货：沪铜可轻仓空单持有，沪镍偏强运行
沪铜自去年10月底突破前期数月的盘整区间后开始大幅上涨，分别在去年11月28日和今年2月13日冲击50000元/吨一线，两次都未能有效突破。从日线图来看，目前沪铜调整至三角形的区间下沿并突破下沿趋势线，处于宽幅振荡的中期走势中。形态上，两次冲击的高点价格与MACD红柱指标形成顶背离形态，预计后期铜价调整至振荡区间下沿的可能性较大，投资者可轻仓空单继续持有。
(本文由路透中文网编译提供)
路透哥伦比亚卡塔赫纳4月15日电---在周日举行的美洲峰会上，拉丁美洲国家对美国制裁古巴史无前例的反对，使美国总统奥巴马陷于孤立。这也反映出，随着中国加大向拉美地区示好，美国在该地区的影响力逐渐消退。
为期两天的美洲峰会在哥伦比亚举行，约有30个国家首脑出席。与2009年奥巴马刚刚上台后在美洲峰会的崇高地位不同，在本次峰会上他备受挫折。
在奥巴马抵达哥伦比亚之前，16名美国特工陷入招妓丑闻；在哥伦比亚，奥巴马面临巴西和其他国家对美国货币政策的抨击；在古巴问题以及毒品合法化问题上，他也疲于应对。
因为美国和加拿大对古巴的敌对立场，周日下午结束的美洲峰会未能出台最终声明。
哥伦比亚总统桑托斯称：“没有声明，是因为没有达成共识。”他反对关于本次峰会以失败告终的暗示，称不同观点的交锋是民主决策的标志。
墨西哥和哥伦比亚等美国盟国也首次支持邀请古巴参加下一届美洲峰会。
美国对古巴实施了长达50年的贸易制裁，拉美国家首脑的反对声音日渐高涨。
桑托斯称：“孤立、禁运以及漠视，从另一个方面来看，都是无效的。我希望三年后古巴能出席下一届峰会。”（完）
--编译：张家伟
沪铜自去年10月底突破前期数月的盘整区间后开始大幅上涨，分别在去年11月28日和今年2月13日冲击50000元/吨一线，两次都未能有效突破。从日线图来看，目前沪铜调整至三角形的区间下沿并突破下沿趋势线，处于宽幅振荡的中期走势中。形态上，两次冲击的高点价格与MACD红柱指标形成顶背离形态，预计后期铜价调整至振荡区间下沿的可能性较大，投资者可轻仓空单继续持有。
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