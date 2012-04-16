《独家新闻》伊朗油轮关闭追踪系统,规避西方制裁

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
(本文由路透中文网编译提供)
路透伦敦4月13日电---伊朗关闭油轮上的追踪系统，隐瞒原油销售目的地，令外界难以评估其原油销售量。
石油业、贸易和航运消息人士称，伊朗39艘油轮中，多数“无法追踪”，因伊朗当局要求伊朗国家油轮公司（NITC）船长关闭黑匣子，而航运业通常用黑匣子追踪船只动向。
消息人士还透露，伊朗为了抵消原油销售下降，通过减免运费，以及融资、保险和信贷等多种方式，向买家提供价格折让。
受欧美对伊制裁影响，伊朗对多数西方国家的原油销售减少，一些亚洲买家也承诺将减少进口。
但消息人士指出，伊朗通过低价、秘密的销售方式，可能抵消甚至逆转出口减少的局面。
伊朗油轮船长关闭船上的识别系统，而原油买方亦对交易秘而不宣。
一家石油贸易商的负责人说：“现在他们行事非常隐秘。”
一般情况下，油轮不会关闭追踪系统，因为该系统有助于海上安全，海上部门可锁定船只位置。（完）
--编译：朱淑珍
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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