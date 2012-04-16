〔中国新债〕农发行周四将招标至多200亿元固息金融债,期限三年

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透北京4月16日电---中国农业发展银行周一公告称,将于周四(19日)招标发行至多200亿元人民币固息金融债,期限三年.
刊登在中国债券信息网的公告显示,上述债为农发行今年第七期金融债.具体条款如下:
第七期
-------------------------------------------------
发行总量 至多200亿元
期限/计息方式 三年/固息
招标时间 4月19日10:00-11:00
招标方式 单一利率(荷兰式)招标
缴款日/起息日 4月25日
上市日 5月2日
基本承销额 无
付息频率 按年付息
--------------------------------------------------
第七期金融债首场招标发行数量为150亿元,首场招标结束后,发行人有权向首场中标的承销团成员追加发行总量不超过50亿元的当期债券.(完)
参看详情,可点选中国债券信息网(here)
--发稿 曹巍浩; 审校 林高丽
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
中文新闻(含第三方消息) LZH (All Chinese Language News, including Third Party News)