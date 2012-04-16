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亚洲 | 2012年 4月 16日 星期一 10:34 BJT

〔中国新债〕农发行周四将招标至多200亿元固息金融债,期限三年

路透北京4月16日电---中国农业发展银行周一公告称,将于周四(19日)招标发行至多200亿元人民币固息金融债,期限三年.

刊登在中国债券信息网的公告显示,上述债为农发行今年第七期金融债.具体条款如下:

第七期

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发行总量 至多200亿元

期限/计息方式 三年/固息

招标时间 4月19日10:00-11:00

招标方式 单一利率(荷兰式)招标

缴款日/起息日 4月25日

上市日 5月2日

基本承销额 无

付息频率 按年付息

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第七期金融债首场招标发行数量为150亿元,首场招标结束后,发行人有权向首场中标的承销团成员追加发行总量不超过50亿元的当期债券.(完)

参看详情,可点选中国债券信息网(here)

--发稿 曹巍浩; 审校 林高丽

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