《热点透视》英镑贬值对希腊及西班牙的启示

(本文作者为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Ian Campbell 编译 郑茵

路透伦敦4月13日电---英国人也许可以问,"英镑贬值给我们带来了什么?"正如戏剧明星组合Monty Python那句知名的台词"罗马人给我们带来了什么?"一样,好处实际上还真是不少.现代罗马人以及其他境况不佳的欧元区二线国家人民,应该注意到货币贬值对经济的治愈能力.痛楚也是疗伤的组成部分.

货币贬值通过刺激出口和经济成长而起作用.但英国目前的情况似乎并非如此.该国2月全球商品贸易逆差意外扩大至88亿英镑.出口对当季国内生产总值(GDP)增长的贡献料接近于零.

不过,英国出口受到其最大贸易伙伴--欧元区危机的抑制.截止2月的三个月中,英国对非欧盟地区出口较2008年上升17%--同期进口支出下降1.9%.如果英镑没有贬值20%,英国经济成长和失业会比现在糟得多.

总体而言,英国的贸易形势并不差.只不过本来还可以更好.诚然,在过去三个月中,英国对中国的出口较上年同期增长18.9%,但2011年对中国的商品出口总额仅为93亿英镑,仅仅是小小爱尔兰的一半.英国商会(BCC)认为,英国需要提高自己语言技巧,而后对中国的出口有望大增.

与此同时,希腊,西班牙和其他欧元区国家正在为提高竞争力和经济增长而努力,但这番努力仍要受到欧元这件紧身衣的束缚.其中一个难以忽视的真相是,所有这些苦痛几乎不会产生什么收益,其他欧元区二线国家政府的债务还是在不停地上升.

在希腊,贸易逆差的缩窄速度慢得可怕.作为衡量贸易情况的更广义指标,该国2011年经常账赤字相当于国内生产总值(GDP)之比高达9.8%,仅比2010年时的10.5%略有下降.由于希腊已处在经济衰退的第五年,进口支出大幅减少,这样的赤字情况就尤其令人震惊.西班牙2011年经常账赤字与GDP之比降至3.4%,也只能算说得过去.

此外,这些经济体的调整不力,还可以从就业情况上得到更进一步,同时也更加惊人的反映.希腊和西班牙失业率分别高达21%和23.6%,并非仅仅因为国内的撙节政策,亦是由于两国彻底丧失了国际竞争力.像西班牙就业市场僵化等结构性问题,也是症结之一.

另一个严重僵化问题来自价格:每个国家在加入欧元区时,便也加入了货币共同体.货币共同体意味着各国要想提高竞争力,只能通过削减薪资的办法慢慢实现,这让家庭开支和债务负担益发沉重,由此将加重衰退压力,减少财政收入并危及银行业.

显而易见的办法是货币贬值.但贬值的幅度要比英国大得多.希腊巨额贸易逆差意味着贬值幅度至少要50%才行.西班牙的货币贬值幅度也不能小.

货币贬值的好处很多,而且见效很快.两国的制造业出口和旅游业将迅速起飞.人们也更有兴趣在扩大生产方面进行投资.西班牙人和希腊人不会再因为定价问题而失去工作机会.就像阿根廷,巴西和俄罗斯等国家一样,脱离货币共同体有可能让出口,GDP和就业迅速增长.

尽管如此,不考虑政治和经济后果,脱离欧元区的代价也是沉重的.若以美元或欧元计算,希腊人和西班牙人储蓄将会大幅贬值.将会出现金融动荡,至少会发生暂时性动荡.欧元计价债务的违约也不可避免.通胀率将会飙升.

但有许多国家摆脱死板的货币羁绊后已经解决了这些问题.将会涌现一批富有竞争力和成长力的经济体.只是,欧洲目前普遍采取长达数年的减支增税政策,这种非常规策略是否奏效仍存在很大疑问.

归根结底,应该是希腊和西班牙人民来问问自己,如果货币贬值了,会给他们带来什么.(完)