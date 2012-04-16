《热点透视》欧盟限制奖金的严厉措施恐将银行业引入歧途

(本文作者为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Chris Hughes 编译 肖群英

路透伦敦4月13日电---欧洲极力主张设定银行业奖金相对于薪资的比例,这已被一再证明是不明智的.但欧盟总部布鲁塞尔的立场日趋强硬.最新的设想似乎是奖金不得超过底薪.毫无疑问,投资银行业犒赏员工的方式仍存在问题,但采用这一手段来锁定奖金水平显然也不是办法.

毋庸置疑,此举背后体现出压低整体薪酬水平的政治意愿.但认为设定1:1的奖金上限将达到这一目标则未免有些幼稚.银行业会通过提升底薪来作出回应,自金融危机后欧洲开始推出限薪措施以来,银行业者已纷纷提高底薪.此外,提高薪酬意味着固定成本上升,对银行这样的周期性行业而言,降低运营的灵活性足以致命.毕竟工资薪酬是银行业运营成本中最大的一块.

强迫任何行业以整齐划一的方式支付员工薪酬几乎都不是明智之举.运营成本上升无助于银行业更快地补充资本金.若变革措施很快付诸实施,其执行过程将会混乱不堪.该措施还将导致扭曲的情况:该规则将适用于全球各地总部位于欧盟的银行,但非欧盟银行业者仅有位于欧盟的分支机构受限.无论采用哪种方式,伦敦金融城都将遭遇严重冲击.直接限薪甚至可能与促进竞争的目标背道而驰.

既然存在这些明显的阻碍,为什么欧洲银行业在扼杀限薪构想方面一直力不从心?原因在于他们拿不出一个替代方案.更糟糕的是,很多银行坚持高调发放丰厚薪酬,而各国监管机构在实施奖金改革方面则步调不一.

这是一个荒谬的局面.欧洲一方面急迫地敦促一些成员国培育灵活的就业市场,而在欧盟执委会和欧洲议会内部,有越来越多的人希望对金融服务业采取相反的限制措施.与此同时,围绕薪酬的根本性问题仍未获得解决:缺乏竞争导致银行业利润过于丰厚,从而致使员工奖金过高;利润在员工和股东之间的分配并不均衡,或许也不公平.

看来,银行业的好日子快要到头了.(完)