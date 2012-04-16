〔路透调查〕日本公债多空动向指标小降,本周收益率料持稳

弘业期货：沪铜可轻仓空单持有，沪镍偏强运行
沪铜自去年10月底突破前期数月的盘整区间后开始大幅上涨，分别在去年11月28日和今年2月13日冲击50000元/吨一线，两次都未能有效突破。从日线图来看，目前沪铜调整至三角形的区间下沿并突破下沿趋势线，处于宽幅振荡的中期走势中。形态上，两次冲击的高点价格与MACD红柱指标形成顶背离形态，预计后期铜价调整至振荡区间下沿的可能性较大，投资者可轻仓空单继续持有。
路透东京4月16日电---周一公布的每周例行路透调查显示,日本公债市场人士预计长债收益率(殖利率)本周料维持区间波动,因欧债危机突然加剧,令那些原本预料收益率走高的人士改变看法.
调查显示,日本公债多空动向指标JGBBBI=小幅降至负1,上次调查结果为正6.该指标是以看涨市场的人数减去看空市场的人数.
10年期日本公债收益率的市场预估中值为,本周料收在0.950%,略高于上周五收盘价0.940%.
针对调查作答的人士当中,有51.0%预计本周收益率料进行盘整,而上次调查时这一比例只有28.3%.
约25.5%的作答人士预计收益率将上涨,该比例低于上周调查结果32.6%;约有23.5%预计收益率下降,也低于上周调查的39.1%.
在预计收益率升高的人士当中,约有69.2%认为美国和欧洲收益率的影响是主要原因.而在预计收益率下降的人士当中,有61.5%指出股市是主要的影响因素.
SMBC日兴证券首席计量分析师Satoshi Yamada说,"公债收益率已经跌了很多,因此公债价格上升空间有限,除非出现另外的支撑因素.周初有五年券标售,但由于大家寄望日本央行下周放松政策,所以这次标售应进展顺利."
这次在线调查访问了主要机构的94名债券市场人士,有51名作出答复.调查时间为周五下午至周一早间(周日2300GMT).(完)
--编译 艾茂林;审校 王兴亚
沪铜自去年10月底突破前期数月的盘整区间后开始大幅上涨，分别在去年11月28日和今年2月13日冲击50000元/吨一线，两次都未能有效突破。从日线图来看，目前沪铜调整至三角形的区间下沿并突破下沿趋势线，处于宽幅振荡的中期走势中。形态上，两次冲击的高点价格与MACD红柱指标形成顶背离形态，预计后期铜价调整至振荡区间下沿的可能性较大，投资者可轻仓空单继续持有。
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