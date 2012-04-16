(重发)〔投行观点〕人民币汇率波幅扩大并不意味着短期内将加速升值--渣打

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路透北京4月16日电---"水到渠成",中国央行周日宣布扩大人民币汇率日波幅.渣打银行对此发布研报称,这预示人民币将增强双向浮动弹性,但不意味中国希望人民币短期内加速升值.

"近期美元/人民币中间价设定更加灵活,现在波幅又扩大,是美元/人民币向'双向波动'转变的清楚信号,也向未来人民币可自由兑换迈出新的一步."渣打报告表示.

渣打认为,和2007年下半年不同的是,是次中国扩大人民币汇率波幅并非美元/人民币NDF,或美元/除日圆外其它亚洲货币全线下行的前兆.

"事实上,在区域经济低迷的情况下,美元/人民币NDF的任何膝跳反应式的下跌都是短暂的,"报告称.

中国人民银行周六宣布,自4月16日起,银行间即期外汇市场人民币兑美元CNY=CFXS交易价浮动幅度限制由千分之五扩大至百分之一,即每日人民币兑美元交易价可在当日中间价上下百分之一的幅度内浮动.[ID:nSB1084670]

中国央行2005年7月21日启动人民币汇率形成机制改革;2007年5月21日将人民币兑美元交易价浮动幅度由千分之三扩大到千分之五;2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性.(完)