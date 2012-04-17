〔中国公开市场〕今日将进行330亿元正回购操作,期限28天--业内人士

路透上海4月17日电---业内人士周二透露,中国人民银行公开市场今日将进行330亿元人民币正回购操作,期限28天.

业内人士周一透露,中国央行公开市场一级交易商今日仅申报28天期和91天期两个期限的正回购需求,三个月期和一年期央票继续缺席.[CN/MMTCN]

央行公开市场此前已连续三周实现净投放.上周由于到期规模较大,资金净投放大幅增至1,120亿元人民币.正回购操作利率均连续持稳.

今年以来,央行公开市场例行的一年和三个月央票一直停发,正回购成为近期操作主角.从一级交易商上报需求情况来看,三个月央票虽然会时有现身需求名单,但最后都未能发行.

央行公开市场最近一次央票发行是在2011年12月27日,发行品种为一年期,发行量40亿元,参考收益率3.4875%.(完)