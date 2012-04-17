〔中国公开市场〕到期规模分布不均,正回购为平滑流动性做准备(更新版)

(新增央行公告和交易员评论)

* 央行今日进行28天330亿元正回购操作

* 到期规模分布不均,需平滑到期

* 连续三周的资金净投放有望延续

路透上海4月17日电---中国人民银行公开市场周二进行了330亿元人民币28天期正回购操作.业内人士指出,近期资金面处于稳中偏紧态势,但考虑到这两个月公开市场到期规模分布不均,且财政存款陆续上缴因素,央行有意借短期正回购平滑到期流动性.

分析人士认为,4月公开市场到期量较大,而5月将大减,目前的公开市场操作是在为5月份做准备.央行对于财政存款等因素造成的市场冲击有所忌惮,已连续三周实现资金净投放,预计本周净投放的可能性依然较大.

"公开市场有些量释放出来,现在的操作也正好为5月做准备",上海一银行交易员表示.

4月央票和正回购到期量为3,990亿元,创2011年6月以来的最高单月到期量,而5月到期量将降至2,270亿元(含本期正回购操作到期).央行有必要借助短期正回购操作以平滑到期流动性.

公告显示,公开市场今日进行的330亿元28天期正回购操作,中标利率持平于2.80%.本周正回购和央票共到期1,050亿元.

央行公开市场此前已连续三周实现净投放.上周由于到期规模较大,资金净投放大幅增至1,120亿元.正回购操作利率均连续持稳.

业内人士周一透露,中国央行公开市场一级交易商今日仅申报28天期和91天期两个期限的正回购需求,三个月期和一年期央票继续缺席.[CN/MMTCN]

此前央行公开市场一般周二发行一年期央票,周四发行三个月期央票和三年期央票,与前两个品种相比,三年期央票发行频率非常不固定.而28天期正回购通常在周二进行,91天正回购则在周四.此外,央行还会根据需要,决定是否进行逆回购操作.

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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央票发行(周二) --

(周四) --

正回购 (周二) 330

(周四) --

央票到期 550

正回购到期 500

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