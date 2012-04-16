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亚洲 | 2012年 4月 16日 星期一 10:48 BJT

〔澳新汇市〕澳元和新西兰元续跌,未受人民币汇率扩大波幅提振

路透悉尼/惠灵顿4月16日电---澳元和新西兰元周一延续跌势,因为周末中国央行宣布扩大人民币汇率日波幅限制,未能抵消对中国经济增速放慢和欧盟主权债危机重燃的担忧.

澳元AUD=D4走软至1.0326美元,上周五纽约尾盘报1.0380美元,在过去三个交易日中累计下跌逾1%.

新西兰元NZD=D4走疲至0.8203美元,从上周所及一个月高位0.8320美元回撤.上周五纽约尾盘报0.8249美元,

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