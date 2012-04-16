《交易视点》本月中国有望下调存款准备金率,建议继续增持短融--中金

路透上海4月16日电---中国大型投行--中金公司最新信用策略周报预计，尽管3月份CPI和信贷增量都出现反弹，但是我们认为这一趋势不可持续，考虑到4月份财政存款的缴款会加剧资金面紧张的局面，本月法定比率下调的可能性依然较大，建议投资者继续增持短融。

中票仍然是AA+和AA级3年期品种的相对价值最高，从一季度的托管量来看，基金尤其是理财产品是中票的需求主力，考虑到目前理财产品要求的收益率仍在5%以上，收益率在5%以上且信用风险不大的中等评级中票仍是最好的选择。

超AAA企业债供给高峰在国网发行结束后有望暂告一个段落，我们仍然认为5%以上的收益率具有投资价值。

由于5月后需要补充新的审计年报，城投债短期的供给压力仍较大，但5月可能会减少。

我们仍然认为高收益品种中城投债的信用风险相对最小，而4月面临年报披露的集中期，部分盈利和现金流恶化的行业仍然可能产生估值风险，注意回避房地产及相关的机械设备、建筑建材和化工等行业。

**房地产公司短期偿债能力大幅下降**

从房地产发行人的年报情况看，由于四季度销售环比上升以及投资环比下降，使得发行人自由现金流缺口较三季度有所收窄，基本已趋于平衡，恶化状况得到缓解。

但值得注意的是，外部现金流继续恶化的趋势仍然明显，筹资现金流已连续两个季度出现净流出，即使在08-09年也没有出现过这样的情形，显示房地产公司的融资压力越来越大。

随着2009年以来信贷扩张形成的债务逐步进入偿还期，发行人一年内到期的长期借款大幅增长，使得发行人短期偿债能力急剧下降，大部分已不如2008年。

我们提醒投资者重点关注货币资金/短期债务近期出现大幅下降或绝对水平创历史新低的发行人，如万业、亿城、银基、东华。

总体来看，房地产企业的资金周转压力在继续上升，解决支付危机有赖于内外部流动性的大幅好转，但年内销售持续回暖和外部融资大幅放松的情况恐怕都难以实现。

近期媒体报导，四大资产管理公司和一些私募基金拟出手收购房地产信托资产，一定程度上将有利于缓解二、三季度的偿付高峰，可能是近期房地产公司债表现较好的主要原因。

但这种方式能否系统性地缓释房地产行业整体的流动性压力，我们仍持怀疑态度。第一，房地产信托融资以及贷款的到期量远大于并购基金的规模。第二，监管层的态度似乎也不支持这种方式。

**新券配置建议**

上周短融资质两级分化较严重，AAA级中推荐超三峡和中化工；AA+美的和AA广百评分都超过同评级平均水平，相对价值较高。

投资级建议优先选择AA-胜通，而AA-中很多个券资质并不明显优于A+的万丰和申华。对主体资质要求不高的投资者还可以选择中投保担保的中鲁。

当周新发中票资质一般，且期限以5年为主，中化工和杭城建在同评级中相对价值较高；同为城投发行人，我们认为AA+杭城建相对价值好于AAA穗地铁。

新发非城投企业债推荐统众债，新发城投债中推荐达到投资级的北部湾债，投机级整体一般，合川城投债是唯一设交易所发行且符合质押回购条件的品种，但资质较弱，银行间投资者不如选择长建投债。

新发公司债中，优先推荐债项达到投资级的雅致债；投机级品种收益率都普遍高于可比中票，其中宝泰隆是上交所可回购品种且发行利率相对较高。

**评级调整：新中基列入可能调降观察名单**

新中基列入可能调降观察名单，我们之前已发布简评下调其评分至5，本次不再进一步调整；

川煤评级展望调整至正面，天士力主体评级上调一小档，中金评分维持不变。

另外企业债发行人沈煤集团近日公告划出部分资产，考虑到划出部分资产和盈利占比很小，维持公司4+主体评分不变。(完)

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