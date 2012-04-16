〔中港个股〕淡马锡接盘23亿美元工行H股,外资仍认可中资银行投资价值(更新版)

弘业期货：沪铜可轻仓空单持有，沪镍偏强运行
沪铜自去年10月底突破前期数月的盘整区间后开始大幅上涨，分别在去年11月28日和今年2月13日冲击50000元/吨一线，两次都未能有效突破。从日线图来看，目前沪铜调整至三角形的区间下沿并突破下沿趋势线，处于宽幅振荡的中期走势中。形态上，两次冲击的高点价格与MACD红柱指标形成顶背离形态，预计后期铜价调整至振荡区间下沿的可能性较大，投资者可轻仓空单继续持有。
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* 淡马锡将从高盛手中接盘价值23亿美元的工行H股股票
* 看好工行长期发展潜力以及中国经济--淡马锡高层
* 此次购入工行股票价格合理--淡马锡高层
* 高盛减持应主要是从自身财务状况考虑--分析师
路透北京4月16日电---新加坡国有投资机构--淡马锡控股[TEM.UL]从高盛(GS.N)手中接盘价值23亿美元的中国工商银行(1398.HK)股票,并表示看好工行长期发展潜力及中国的经济;分析师表示,此举表明外资机构仍认可中资银行的投资价值.
"(淡马锡)看好工行长期发展潜力,看好中国经济."淡马锡控股中国区总裁丁玮周一通过电话对路透称.
广发证券一银行业分析师表示,高盛减持主要是从自身财务状况考虑.而淡马锡作为财务投资者接盘,表明外资对中资银行投资价值的认可.
淡马锡稍早表示,已同意从高盛(GS.N)手中买进价值23亿美元的工商银行H股股票,占工行(601398.SS)5.3%的H股股权,占其整体股权的1.3%.[ID:nL3E8FG0AC]
"(此次买入工行股票)价格很合理."丁炜说.
高盛此次出售25亿美元持股,为第四次减持工商银行股份.本次所售H股以每股5.05港元出售,较上周五收盘价折价3.1%.消息人士称,高盛还将其余价值约2亿美元的股票出售给其他机构投资者.
此次售股后,高盛还持有约30亿美元工商银行股票.高盛首次买入工行股份是在后者2006年IPO(首次公开发行)之前,共买入4.9%的股份,涉资26亿美元.
上海一大型券商的银行业分析师则认为,高盛减持除了是为补充自身资金需求外,另一方面,现在海外也比较关注中国的金融改革."金融改革短期内会不利于国内银行业,这可能也会改变海外投资者对中资银行的预期."他说.
淡马锡目前还持有中国建设银行(0939.HK)(601939.SS)和中国银行(3988.HK)(601988.SS)的股权.
周一早盘收盘,工行H股报5.17港元,跌0.77%.(完)
--发稿 谢衡/张胜男; 审校 丁淑琴
沪铜自去年10月底突破前期数月的盘整区间后开始大幅上涨，分别在去年11月28日和今年2月13日冲击50000元/吨一线，两次都未能有效突破。从日线图来看，目前沪铜调整至三角形的区间下沿并突破下沿趋势线，处于宽幅振荡的中期走势中。形态上，两次冲击的高点价格与MACD红柱指标形成顶背离形态，预计后期铜价调整至振荡区间下沿的可能性较大，投资者可轻仓空单继续持有。
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