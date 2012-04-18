《特别报导》缅甸的财阀巨贾顺势求变,改造新形象

* 军政府亲信企业暨望减轻制裁

* 与西方企业高管建立联系

* 分散经营、重组企业、迎接新时代

* 培养下一代接班人,并寻求合法性

* 打造慈善家新形象

记者 Jason Szep/Andrew R.C. Marshall

路透仰光4月12日电---在这座亚洲数一数二贫穷的城市里,Tay Za算得上是最俗气的大亨.金黄色的兰博基尼跑车,正停在他那座新古典主义风格的豪宅旁.

Tay Za也因为与缅甸前军政府关系密切而备受诋毁.美国财政部称他是"恶名昭彰的党羽和军火商,"对他实施制裁,冻结他的资产并限制他的家人进出他国.

现在,经历数十年的军事暴政后,缅甸正准备迈向开放.以Tay Za为首的一批军政府亲信资本家,也以缅甸新企业之姿重新定位自己.Tay Za的儿子说,现年44岁的富豪父亲已半退休,还成了慈善家.

"他现在已经不是从前的他了,"25岁的Pye Phyo Tayza在一场两小时的晚宴上说.晚宴在其父两年前买下的柚木建筑酒店Kandawgyi Palace Hotel里举行."他参与很多基金会的活动,他对社会贡献更多心力,不那么贪财了."

路透对缅甸商业豪门的专访,显示他们正努力打造新形象,同时要守住在缅甸经济的龙头地位.缅甸资源富饶,全国人口6,000万.

部分家族推动慈善事业、建立与诺贝尔和平奖得主昂山素季(翁山苏姬,Aung San Suu Kyi)的关系、并且频繁和来访的跨国企业高管会面.

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许多巨贾豪门正在重整因政府独厚才能扩张的商业帝国,准备面对制裁告终和外国品牌进入所带来的新竞争.一些家族分拆亏损的资产,或者笨拙地卸下特权光环.在旧体制下,利润丰厚的合约如开采玉石、伐木和旅游业,会留给受到特别关照的企业.缅甸是亚洲第二贫穷的国家,仅优于尼泊尔.

即使华府和欧盟一边讨论如何解除制裁,又能不让丹瑞(Than Shwe)的商界盟友更富有,但缅甸权贵仍悄悄通过商业结盟和联姻来打造第二代精英阶层,将自己的子女推上舞台.

这让西方国家很为难.为了使改革深化,并降低中国在缅甸这个亚洲枢纽的影响,美国和欧洲必须亲近缅甸的政商领袖.但如果缅甸走回高压统治的老路或者权贵团体独揽该国资源,欧美的默许和准备解除的制裁,可能适得其反.

缅甸的开放始于去年,军事强人丹瑞将权力交给名义上的文人政府.随着民主联盟领袖昂山素季在议会补选中获胜,缅甸的开放进程又向前迈进一步.这促使华府上周宣布准备解除部分制裁,其中包括限制美国投资缅甸的禁令.

但就在宣布这些举措的同时,美国国务卿希拉里克林顿表示,对"那些站在改革对立面的个人及机构",仍将维持制裁和禁令.

缅甸的亲信资本家势力--不到20个家族组成的小圈子,在丹瑞独裁统治的帮助下暴富.哈佛法学院国际人权中心在2009年的报告中写到,从1992年开始执政到去年才退休的丹瑞及其麾下的军政府,犯下谋杀、严刑、强奸和强迫劳动等恶行.

希拉里克林顿在2011年12月访问缅甸期间,呼吁缅甸进行经济和政治改革,这样解除制裁所带来的益处才能"惠及广大民众,而不仅是一小部份人受益."此次访问是50多年来,美国国务卿首次访问缅甸.

说起来容易做起来难,即便对于希拉里克林顿而言也是如此:她就下榻于内比都的宾馆Thingaha.新首都内比都和这家宾馆,都是亲信资本家打造的.

前军政府时期的商界大亨,现在成为希望投资缅甸的西方公司高层的香饽饽.缅甸曾是英国殖民地,坐落在蓬勃发展的中印两国之间,拥有位居战略要冲的港口以及未开发的油气储备.

**顶级亲信资本家**

Tay Za可能是缅甸最知名的财阀.外交人士表示,Tay Za巴结丹瑞和其他将军,将他们的子女安插在自己的企业里,换来令人垂涎的合同和暴利行业的进口许可证,如贸易、物流、地产、农工业、旅游、石油和零售业等.

Tay Za也夸口制裁让他更富有,让握有军权的人更强大.白宫称他为"缅甸政权第一亲信资本家."不过他的长子告诉路透,他的家庭受到制裁的影响.

2007年9月军队以暴力镇压佛教徒和民主派人士后,Tay Za和其家族被美国列入更严格制裁的黑名单当中,指称他与军政府核心圈子有来往.

与此同时,据传是Tay Za另一子Htet所写的一封电邮在网络上流传.这封信讽刺制裁、嘲笑动荡的局面,激起公众对Tay Za家族横生嫉妒和愤怒情绪.

"美国制裁我们.我们照旧他X的在新加坡爽歪歪.我们控制着整个缅甸的国内生产总值(GDP).我们坐拥木料、宝石和天然气,准备卖给新加坡、中国、印度或者俄罗斯,"这封邮件写道.Pye Phyo Tayza则表示此信是伪造的.他说,Tay Za家族追踪到ISP地址在美国,而他时年14岁的弟弟正在新加坡就学.

Pye Phyo Tayza说道,"他没有写这封信."

美国外交人员也同意这封邮件是假的,但却不怎么同情Htet.维基解密公布的一份美国外交电报称,"Tay Za之子确实拥有Facebook帐号,在主页上晒出自己坐在法拉利,手持半自动武器的照片."

Pye Phyo Tayza则说他在2003年罹患忧郁症,因为制裁使得他赴伦敦和悉尼深造的机会化为泡影."他们说我甚至无权申请签证,我的人权又在哪里?"

他向欧盟高级法院申诉,称他不应该因父亲之故而被惩罚.历经四年昂贵的诉讼后,欧盟法院在3月13日同意他的申诉,取消2008年冻结资金的裁定.Pye Phyo Tayza希望这会为取消他的旅行禁令铺平道路.

身为其父麾下仰光足球联队俱乐部主席的Pye Phyo Tayza,承认面临担起家族企业的压力.这支俱乐部是成立三年的国家联盟14支球队之一.

他说,父亲健康不佳,一枚肾脏受损;去年在缅甸北部直升机坠机后遭遇冻伤的影响也不见好转.Tay Za和其他五人在12,000英尺高山上避于岩石和雪堆之后,等待了三天才获救.

"那是我生命中最困难的三天,"Tay Za的儿子说,"这也改变了父亲."

"现在他通过基金会做很多事,向直升机坠毁的地区大量投资,"他称,"其他事情他不做了,指派了执行董事,自己则在家读书,全部时间都用于此."

**广交朋友**

其他财阀就不只提升自我形象了:他们整顿整个集团.

没有几个人比Zaw Zaw实力更雄厚,他的产业范围囊括木材、宝石和橡胶种植,以及建筑业和豪华度假村.他还把持着利润丰厚且受到严格控制的汽车进口业.5亿美元的年度营收使他掌控下的Max Myanmar集团成为缅甸的企业巨无霸.

美国财政部认为,由于与丹瑞关系良好,他被视为政权的亲信,并在三年前将他列入制裁黑名单.美国一封2007年的外交电报描述了"Zaw Zaw如何积极谋求高层人士的关照."

Zaw Zaw正在调整策略.他表示,银行、酒店和旅游业是优先选择.建筑业"很让人头疼",暗示他将撤出这个由政府亲信主导的行业.此前获得的政府建筑合约让他大发横财.

"你没办法事必躬亲,"他在仰光办公室接受访谈时表示."我们必须看看哪个业务未来有发展,哪个业务可以和外国公司合作."

44岁的Zaw Zaw态度和蔼,身着笔挺白衬衫和传统缅甸布裙.他预计制裁将很快取消,先是欧洲然后是美国.由于缅甸到处是游客和有开拓