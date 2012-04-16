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亚洲 | 2012年 4月 16日 星期一 11:07 BJT

〔中国新债〕青海国投下周一将发行25亿元中期票据,期限五年

路透上海4月16日电---中国青海省国有资产投资管理有限公司周一公告称,将于下周一(23日)在银行间债市
簿记建档发行25亿元人民币中期票据,期限五年.

  具体条款如下:

  发行人    注册金额  拟发规模  期限    发行日       承销商    主体评级    起息日     上市日
              (亿元)   (亿元)   (年)                                      (缴款日)
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 青海国投      45        25      5   4/23簿记建档   浦发银行      AAA       4/25       4/26
 =============================================================================================(完)

  参看详情,可点选中国债券信息网(here)

  --发稿 李宏薇; 审校 曾祥进

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