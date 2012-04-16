〔中国汇市〕人民币兑美元早盘走跌,波动加大但不会引发趋势性升贬(更新版)

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* 人民币兑美元早盘走跌,日间波动加大

* 央行宣布扩大人民币兑美元日波幅限制至1%

* 中间价仍是人民币汇率表现的最重要指引

路透上海4月16日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周一早盘走跌,且开盘波动幅度较央行宣布扩大限制前更为明显.不过交易员表示,央行中间价仍是人民币汇率表现的最重要指引,扩大日间波幅限制本身并不会引发汇价的趋势性升贬.

交易员还指出,扩大人民币兑美元日波幅限制,是中国在人民币国际化道路上迈出的重要一步.该政策是否可以减少央行对外汇市场干预,以及会不会增加外贸企业汇兑成本尚需进一步观察.

北京时间10:51,人民币兑美元即期汇价报6.3148元,上日收盘价为6.3030元,盘中一度冲低至6.3250元,较中间价跌幅达到0.46%.人民币兑美元中间价CNY=PBOC今日报在6.2960元,上日为6.2879元.

"开盘之后波动的确比较大,但还是没有超出之前0.5%的幅度,更不要说1%了",上海一位银行交易员说.

但他指出,与2010年重启汇改之后的市场表现截然不同,人民币兑美元汇价今日明显下跌,说明市场对于人民币升值趋势的判断已经发生根本性改变,汇率双向波动特征更加明显,规避汇率波动风险的需求也随之增加.

他说,这不管是对于管理者,还是参与市场交易的机构本身,都是一次新鲜的尝试,究竟影响如何,还需要进一步的观察.

中国央行宣布,自4月16日起,银行间即期外汇市场人民币兑美元交易价浮动幅度限制由千分之五扩大至百分之一.[ID:nSB1084670]

上海另一位银行交易员还表示,今日人民币兑美元走跌幅度较大,除了隔夜美元走强之外,另一个原因可能是因为扩大汇价波动幅度限制之后,令不能持有美元空头过夜的交易机构潜在损失风险增加,做空动能相应减弱.

北京时间10:50,香港的离岸人民币兑美元即期CNH=最新报在6.3063/27元,上日尾盘报6.2960元;海外无本金交割远期外汇(NDF)CNYNDFOR=市场一年期人民币/美元CNY1YNDFOR=报在6.3440/90,上日尾盘为6.3300元.

东京汇市欧元兑美元周一跌至一周新低,延续上周尾段开始的全线回落走势,当时欧债危机忧虑令西班牙公债再度承压.[FRX/CN]

中国央行自2005年7月21日启动人民币汇率形成机制改革;2007年5月21日将人民币兑美元交易价浮动幅度由千分之三扩大到千分之五;2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性.(完)