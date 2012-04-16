〔中港个股〕淡马锡称看好工行长期发展潜力及中国经济--中国区总裁

弘业期货：沪铜可轻仓空单持有，沪镍偏强运行
沪铜自去年10月底突破前期数月的盘整区间后开始大幅上涨，分别在去年11月28日和今年2月13日冲击50000元/吨一线，两次都未能有效突破。从日线图来看，目前沪铜调整至三角形的区间下沿并突破下沿趋势线，处于宽幅振荡的中期走势中。形态上，两次冲击的高点价格与MACD红柱指标形成顶背离形态，预计后期铜价调整至振荡区间下沿的可能性较大，投资者可轻仓空单继续持有。
路透北京4月16日电---新加坡国有的投资机构淡马锡控股[TEM.UL]中国区总裁丁玮周一表示,此次购入中国工商银行(1398.HK)股权是因为看好该行长期发展潜力,以及中国经济.
淡马锡稍早表示,已同意从高盛(GS.N)手中买进价值23亿美元的工商银行H股股票,占工行(601398.SS)5.3%的H股股权,占工行整体股权的1.3%.[ID:nL3E8FG0AC]
"(此次买入工行股票)价格很合理."丁炜通过电话对路透表示.
高盛本次将所持工商银行H股以每股5.05港元出售,较周五收盘价折价3.1%.
周一本地时间11:23,工行H股报5.17港元,跌0.77%.(完)
--发稿 谢衡; 审校 丁淑琴
沪铜自去年10月底突破前期数月的盘整区间后开始大幅上涨，分别在去年11月28日和今年2月13日冲击50000元/吨一线，两次都未能有效突破。从日线图来看，目前沪铜调整至三角形的区间下沿并突破下沿趋势线，处于宽幅振荡的中期走势中。形态上，两次冲击的高点价格与MACD红柱指标形成顶背离形态，预计后期铜价调整至振荡区间下沿的可能性较大，投资者可轻仓空单继续持有。
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