版本:
中国
货币新闻 | 2012年 4月 16日 星期一 11:41 BJT

〔中港个股〕淡马锡称看好工行长期发展潜力及中国经济--中国区总裁

路透北京4月16日电---新加坡国有的投资机构淡马锡控股[TEM.UL]中国区总裁丁玮周一表示,此次购入中国工商银行(1398.HK)股权是因为看好该行长期发展潜力,以及中国经济.

淡马锡稍早表示,已同意从高盛(GS.N)手中买进价值23亿美元的工商银行H股股票,占工行(601398.SS)5.3%的H股股权,占工行整体股权的1.3%.[ID:nL3E8FG0AC]

"(此次买入工行股票)价格很合理."丁炜通过电话对路透表示.

高盛本次将所持工商银行H股以每股5.05港元出售,较周五收盘价折价3.1%.

周一本地时间11:23,工行H股报5.17港元,跌0.77%.(完)

--发稿 谢衡; 审校 丁淑琴

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐