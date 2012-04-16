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亚洲 | 2012年 4月 16日 星期一 11:20 BJT

〔中国新债〕盐田港集团下周一将发行30亿元中期票据,期限五年

路透上海4月16日电---中国深圳市盐田港集团有限公司周一公告称,将于下周一(23日)在银行间债市
簿记建档发行30亿元人民币中期票据,期限五年.

  具体条款如下:

  发行人    注册金额 拟发规模   期限    发行日       主承销商   主体评级    起息日     上市日
              (亿元)   (亿元)   (年)                                       (缴款日)
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 盐田港集团     60       30      5   4/23簿记建档   国开行/中行    AAA       4/24       4/25
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  盐田港集团旗下有上市公司盐田港(000088.SZ).(完)

  参看详情,可点选中国债券信息网(here)

  --发稿 李宏薇; 审校 丁淑琴

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