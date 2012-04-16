〔中国债市动态〕现券收益率持稳,宏观数据充分反应后资金面将重为主导

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海4月16日电---中国银行间债市周一早盘表现淡定.市场对重要经济数据已经在上周充分反应,且资金面较为稳定,因此收益率变化不大.
交易员并认为,在消息真空期内,资金面重新成为影响市场的主要因素,例如财政存款和例行存款准备金补缴款而引起的资金面波动.
"资金面只是产生时点性影响,整体来看(现券)收益率存在一定上行压力."北京一银行交易员称.
他并解释说,一季度国内生产总值(GDP)增速虽逊于预期,但3月信贷数据意外走好,令投资者产生经济探底的猜想,市场心理防线较前脆弱,因此近期收益率或存在一定上行的压力.
中国一季度GDP同比增长8.1%,增速创下近三年来最低;GDP环比增长1.8%.3月新增信贷则突破万亿元大关,远超市场预期,并创出14个月来新高.当月存款大增,且适逢企业开工和投资旺季,信贷需求相对旺盛,银行亦努力投放贷款以实现保持信贷合理增长的政策意图.[ID:nSB1487516]
剩余期限近10年的固息国债120004券最新双边报价tCN120004=CFXM3.5500%/3.5000%,上日尾盘为3.5500%/3.5100%.(完)
--发稿 刘昕; 审校 张喜良
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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