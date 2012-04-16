〔中国债市动态〕现券收益率持稳,宏观数据充分反应后资金面将重为主导

路透上海4月16日电---中国银行间债市周一早盘表现淡定.市场对重要经济数据已经在上周充分反应,且资金面较为稳定,因此收益率变化不大.

交易员并认为,在消息真空期内,资金面重新成为影响市场的主要因素,例如财政存款和例行存款准备金补缴款而引起的资金面波动.

"资金面只是产生时点性影响,整体来看(现券)收益率存在一定上行压力."北京一银行交易员称.

他并解释说,一季度国内生产总值(GDP)增速虽逊于预期,但3月信贷数据意外走好,令投资者产生经济探底的猜想,市场心理防线较前脆弱,因此近期收益率或存在一定上行的压力.

中国一季度GDP同比增长8.1%,增速创下近三年来最低;GDP环比增长1.8%.3月新增信贷则突破万亿元大关,远超市场预期,并创出14个月来新高.当月存款大增,且适逢企业开工和投资旺季,信贷需求相对旺盛,银行亦努力投放贷款以实现保持信贷合理增长的政策意图.[ID:nSB1487516]

剩余期限近10年的固息国债120004券最新双边报价tCN120004=CFXM3.5500%/3.5000%,上日尾盘为3.5500%/3.5100%.(完)