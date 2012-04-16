朝鲜领导人金正恩迫于困境,只能延续先军政策

(本文由路透中文网编译提供)

记者 David Chance/Christine Kim 编译 侯雪苹

路透首尔4月15日电---在火箭发射失败后，朝鲜(北韩)领导人金正恩没有什么选择，只能延续其父节衣缩食发展军工的政策，并以此向国际社会换取援助和认可。

上周五火箭发射失败后，金正恩并不担心此事会引发政变或社会动乱，而是领导该国在周日举行了庆典活动，纪念祖父金日成诞辰100周年。

批评人士谈及火箭发射的目的时称，朝鲜自诩拥有一支120万人的强大军队，希望能够拥有核武器并发展到可打到美国的能力。

根据美国中央情报局(CIA)，朝鲜这些宏伟规划的背后，是2,300万吃不饱的人民，而该国的经济年产值按购买力平价(PPP)计算仅有400亿美元，远低于韩国拥有的1.5万亿(兆)美元的经济产出规模。

经济规模如此之小意味着发展并非解决问题的正解，金正恩不得不延续其父金正日的「先军」政策。

英国诺丁汉特伦特大学(Nottingham Trent University)的朝鲜问题专家Virginie Grzelczyk称，「对金正恩而言，开放朝鲜意味着放弃祖父和父亲建立并发展起来的体系。」

「金正恩不大可能因火箭发射失败而失去权力，因为精英和军方需要他那合法且神秘的身份来安抚朝鲜民众。」

分析人士称，由于缺少在国际社会上真正的地位，朝鲜只能依赖定期的火箭发射、核试验及攻击韩国，来提醒国际社会其自身的存在。

韩国国民大学(Kookmin University)朝鲜问题专家Andre Lankov称，「从国际角度看，他们（朝鲜）眼下不得不进行核试验，甚至可能是使用铀的核试验，目的只是想展示他们应当得到重视。」

专家指出，不管朝鲜经济状况如何，研发导弹和核武器仍将是朝鲜的优先任务。韩国媒体发布的数据显示，过去几年朝鲜用于核计划及导弹项目的支出达30亿美元。

韩国国防大学教授Kim Yeon-su称，「就连金正日都承认，要花上数以百万美元计的资金，才能完成火箭首次发射。但即使要牺牲朝鲜人民，这笔钱也是要花的。」（完）