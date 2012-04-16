朝鲜领导人金正恩迫于困境,只能延续先军政策

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
(本文由路透中文网编译提供)
记者 David Chance/Christine Kim 编译 侯雪苹
路透首尔4月15日电---在火箭发射失败后，朝鲜(北韩)领导人金正恩没有什么选择，只能延续其父节衣缩食发展军工的政策，并以此向国际社会换取援助和认可。
上周五火箭发射失败后，金正恩并不担心此事会引发政变或社会动乱，而是领导该国在周日举行了庆典活动，纪念祖父金日成诞辰100周年。
批评人士谈及火箭发射的目的时称，朝鲜自诩拥有一支120万人的强大军队，希望能够拥有核武器并发展到可打到美国的能力。
根据美国中央情报局(CIA)，朝鲜这些宏伟规划的背后，是2,300万吃不饱的人民，而该国的经济年产值按购买力平价(PPP)计算仅有400亿美元，远低于韩国拥有的1.5万亿(兆)美元的经济产出规模。
经济规模如此之小意味着发展并非解决问题的正解，金正恩不得不延续其父金正日的「先军」政策。
英国诺丁汉特伦特大学(Nottingham Trent University)的朝鲜问题专家Virginie Grzelczyk称，「对金正恩而言，开放朝鲜意味着放弃祖父和父亲建立并发展起来的体系。」
「金正恩不大可能因火箭发射失败而失去权力，因为精英和军方需要他那合法且神秘的身份来安抚朝鲜民众。」
分析人士称，由于缺少在国际社会上真正的地位，朝鲜只能依赖定期的火箭发射、核试验及攻击韩国，来提醒国际社会其自身的存在。
韩国国民大学(Kookmin University)朝鲜问题专家Andre Lankov称，「从国际角度看，他们（朝鲜）眼下不得不进行核试验，甚至可能是使用铀的核试验，目的只是想展示他们应当得到重视。」
专家指出，不管朝鲜经济状况如何，研发导弹和核武器仍将是朝鲜的优先任务。韩国媒体发布的数据显示，过去几年朝鲜用于核计划及导弹项目的支出达30亿美元。
韩国国防大学教授Kim Yeon-su称，「就连金正日都承认，要花上数以百万美元计的资金，才能完成火箭首次发射。但即使要牺牲朝鲜人民，这笔钱也是要花的。」（完）
--发稿：王凤昌
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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