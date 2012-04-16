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亚洲 | 2012年 4月 16日 星期一 11:28 BJT

〔中国新债〕华能集团周二将发行50亿元超短期融资券,期限九个月

路透上海4月16日电---中国华能集团公司周一公告称,将于周二(17日)在银行间债市簿记建档发行50亿元
人民币超短期融资券,期限九个月(270天).

  具体条款如下:

  发行人    注册金额  拟发规模  期限    发行日       承销商    主体评级    起息日     上市日
              (亿元)   (亿元)   (月)                                      (缴款日)
 =============================================================================================
  华能集团     200       50      9   4/17簿记建档   光大银行     AAA        4/18       4/19   
                                                    农业银行
 =============================================================================================(完)

  参看详情,可点选上海清算所网站(here)

  --发稿 李宏薇; 审校 乔艳红

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