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债券 | 2012年 4月 16日 星期一 11:44 BJT

〔中国新债〕章源钨业下周一将发行2亿元短期融资券,期限一年

路透上海4月16日电---中国崇义章源钨业股份有限公司(002378.SZ)周一公告称,将于下周一(23日)在
银行间债市簿记建档发行2亿元人民币短期融资券,期限一年.

  具体条款如下:

  发行人    注册金额  拟发规模  期限    发行日       承销商    主体评级    起息日     上市日
              (亿元)   (亿元)   (月)                                      (缴款日)
 =============================================================================================
 章源钨业       4        2       12   4/23簿记建档   农业银行    AA-        4/25       4/26
 (002378.SZ)                    
 =============================================================================================(完)

  参看详情,可点选中国债券信息网(here)

  --发稿 李宏薇; 审校 林高丽

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