〔券商观点〕扩大人民币波幅将弱化单边升值预期,短期处贬值预期中--申万

路透北京4月16日电---中国申银万国证券周一发布报告指出,当前人民币汇率已接近均衡水平,增强人民币的汇率弹性和灵活性有助于弱化其单边升值预期,料短期内人民币处在贬值预期中.

报告认为,一季度国内生产总值(GDP)数据显示当前经济继续处于下行通道中,并且下行压力明显加大,使得市场加大了近期人民币的贬值预期.而美国QE3的推出悬而未决,西班牙债务问题再次使得欧债危机被市场强化,导致美元指数阶段性走强.

"这时扩大人民币兑美元波幅区间,可能会导致人民币贬值预期增强."申银万国证券认为.

但报告亦指出,预计人民币实际贬值的可能性不大.首先,如果中国今年经济不出现大幅度回落,出口不出现如2008年至2009年初那样的负增长的话,人民币对美元仍会回到缓慢升值的轨道上.但如果今年经济出现大幅下滑,人民币汇率可能会进入平稳期,维持对美元汇率不变的状态和趋势.

其次,中国已经把人民币汇率作为促使企业和经济转型的一种重要方式,总的来说人民币升值利大于弊.此外,2012年美国大选,人民币汇率问题必将再次被提出,要求人民币汇率更大力度的升值.

报告并称,从长期看,人民币进入了震荡式的缓慢升值通道中.报告解释成,中国拥有巨额的外汇储备,一季度末,国家外汇储备余额突破为3.3万亿美元,巨额的外汇储备增大了人民币升值的压力.

预计下半年全球经济和国内经济有所好转,对外贸易形势将会得到持续改善,这也会在一定程度上会增大人民币的升值压力.

中国央行上周六宣布,银行间即期外汇市场人民币兑美元CNY=CFXS交易价浮动幅度限制自4月16日起由千分之五扩大至百分之一.外汇指定银行为客户提供当日美元最高现汇卖出价与最低现汇买入价之差不得超过当日汇率中间价的幅度由1%扩大至2%.[ID:nSB1489272]

中国央行2005年7月21日启动人民币汇率形成机制改革;2007年5月21日将人民币兑美元交易价浮动幅度由千分之三扩大到千分之五;2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性.(完)