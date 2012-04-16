安理会周一料将谴责朝鲜发射火箭

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
(本文由路透中文网编译提供)
路透联合国4月15日电---联合国外交人士称，安理会经过数日的闭门讨论，料将于周一发表声明，谴责朝鲜(北韩)发射火箭。
美国常驻联合国代表苏珊·赖斯（Susan Rice）周五称，联合国安理会15个会员国对朝鲜发射远程火箭深表遗憾，但将继续讨论是否正式谴责朝鲜。
外交人士告诉路透，中国希望对朝鲜进行语气较缓和的责备，而非美国倾向的那种谴责。美国本月是安理会轮值主席国。
一名西方外交人士告诉路透：“除非中国今晚表示反对，否则我们将在纽约时间周一上午10点（北京时间晚2200），对朝鲜发表主席声明。”
与联合国决议不同，安理会声明不需通过投票，但需成员国一致通过。
联合国秘书长潘基文也对朝鲜发射火箭深表遗憾。（完）
--编译：黎黎 发稿：王燕焜
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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