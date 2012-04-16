〔中国新债〕浙江大东南集团下周一将发行2亿元短期融资券,期限一年

路透上海4月16日电---中国浙江大东南集团有限公司周一公告称,将于下周一(23日)在银行间债市 簿记建档发行2亿元人民币短期融资券,期限一年. 具体条款如下: 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ============================================================================================= 浙江大东 4 2 12 4/23簿记建档 民生银行 A+ 4/24 4/25 南集团 =============================================================================================(完) 参看详情,请点选上海清算所网站(here) --发稿 李宏薇; 审校 张喜良