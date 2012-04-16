版本:
中国
债券 | 2012年 4月 16日 星期一 12:01 BJT

〔中国新债〕浙江大东南集团下周一将发行2亿元短期融资券,期限一年

路透上海4月16日电---中国浙江大东南集团有限公司周一公告称,将于下周一(23日)在银行间债市
簿记建档发行2亿元人民币短期融资券,期限一年.

  具体条款如下:

  发行人    注册金额  拟发规模  期限    发行日       承销商    主体评级    起息日     上市日
              (亿元)   (亿元)   (月)                                      (缴款日)
 =============================================================================================
 浙江大东       4        2       12  4/23簿记建档   民生银行      A+        4/24       4/25
 南集团               
 =============================================================================================(完)

  参看详情,请点选上海清算所网站(here)

  --发稿 李宏薇; 审校 张喜良

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐