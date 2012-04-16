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亚洲 | 2012年 4月 16日 星期一 12:16 BJT

〔中国新债〕长江电力周四将发行55亿元短期融资券,期限一年

路透上海4月16日电---中国长江电力股份有限公司(600900.SS)周一公告称,将于周四(19日)
在银行间债市簿记建档发行55亿元人民币短期融资券,期限一年.

  具体条款如下:

  发行人    注册金额 拟发规模   期限    发行日      承销商    主体评级   起息日    上市日
              (亿元)   (亿元)   (月)                                    (缴款日)
  =========================================================================================
  长江电力     205       55      12  4/19簿记建档   建设银行     AAA      4/20       4/23
  (600900.SS)                                       农业银行
  =========================================================================================(完)

  参看详情,可点选上海清算所网站(here)

  --发稿 李宏薇; 审校 张喜良

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