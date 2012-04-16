〔中国货币市场〕隔夜回购利率下跌,但财政存款上缴高峰令流动性仍偏紧

路透上海4月16日电---中国银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周一隔夜下降,其他期限多小幅波动.市场人士表示,由于15日是例行的存款准备金调整,在季末时点过后,不少银行存款下降而获得准备金退款,隔夜回购利率小幅回落;但由于近期进入财政存款上缴高峰,整体资金面偏紧的态势并未明显改善,其他品种回购价格依然持坚.

"可能有些银行拿到了存款准备金的退款,借隔夜资金的少了一点"华南一银行交易员称,"但不少机构还在借七天以上的资金,感觉现在上缴财政存款的影响还没有消除."

他并表示,机构获得准备金退款仅是略微缓解流动性偏紧的态势,隔夜资金需求有所下降;但受到财政存款上缴高峰期的的影响,不少机构仍在寻求借入7天及以上资金弥补暂时的流动性缺口,需求过剩支撑回购利率维持高位,考虑到目前资金需求偏多,预计后市回购利率还将在高位徘徊.

按照规定,银行等存款类机构一般于每月5日、15日和25日,根据上一时点需缴存准备金的存款基数,对应缴的存款准备金进行调整,多退少补.本月5日因一季度末银行上冲存款规模,补缴较多,机构多预计15日调整时会有相当量的资金退出.市场人士表示,因15日为周末,资金将于16日退回.

以下为早盘主要货币市场利率报价:

北京时间12:03 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元)

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其中:隔夜CN1DRP=CFXS 3.2959 3.5024 -20.65 3,994.89

七天CN7DRP=CFXS 3.8049 3.8044 +0.05 606.33

14天CN14DRP=CFXS 3.8644 3.8579 +0.65 109.84

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人民币同业拆借加权利率

其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 3.2952 3.5003 -20.51 1,401.59

七天CHICNY7D=CFXS 3.8139 3.8234 -0.95 188.48

==============================================================================(完)

--发稿 曲伟治; 审校 黄凯

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