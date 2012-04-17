《交易视点》中国经济增速低于预期不构成债市实质性利多--中信证券

路透上海4月17日电---中国大型投行--中信证券(600030.SS)利率市场周报认为，尽管中国一季度GDP(国内生产总值)同比增速低于预期，但这并不对债市构成实质性的利多，短期内利率产品市场仍将以震荡为主。

**经济数据研判**

一季度GDP同比增速为8.1%，季调后环比折年率为7.1%，接近7%的硬着陆标准。然而从3月份当月的数据看，经济已经出现了回升的势头，3月份工业增加值环比折年率达到了18%左右。后续基建投资有望加快，货币信贷也将进一步扩张，经济增速将在二季度出现回升。

3月CPI涨幅超预期反弹，但同比料仍将延续下行趋势。从环比的角度看，近几个月通胀的压力开始显现，但环比折年增速仍处于3%-4%的区间，尚属温和。

由于去年基数较高的原因，二季度CPI同比仍将延续下行趋势。全年来看，CPI同比的最低点将出现在6、7月份，同比最低值仍有望低于3%，但显着低于3%的概率较低，7月份后CPI同比将缓慢回升。

短期来看，由于近期食品价格持续下跌，因此4月份CPI同比有望低于3月份，初步预计4月份CPI同比将回落至3.4%左右。

**市场研判**

尽管一季度GDP同比低于预期，但我们认为这并不对债市构成实质性的利多。

首先，从政策面看，经济增速低于预期增加了政策放松的力度。3月份过万亿的新增信贷规模也表明了调控当局的态度。然而，由于出口并未出现恶化的迹象，同时政府认为经济增速仍处于合理区间，因此短期内政策仍以预调微调为主，政策目的是合理地扩张信贷规模，下调定存利率的概率较低。

其次，从基本面来看，3月份经济增速已经出现了回升，同时通胀也显现出一定的上行压力。如果二季度货币信贷增速继续扩张，经济增速将延续回升的势头，通胀预期也将重新抬头。

再次，从资金面看，若央行在未来下调准备金率，也只是调节流动性和信贷供给的一个手段，资金面只会是合理宽松，7天回购利率仍会处于3%以上。

综合以上分析，我们仍然认为短期内利率产品市场仍将以震荡为主。扰动市场波动的主要因素仍是海外市场的动荡。

中期来看，从“近防政策放松，远防通胀抬头”的角度考虑，利率产品收益率回到前期低点的概率不大，对投资者吸引力有限。我们仍建议投资者对利率产品持谨慎态度，保持“短久期，轻仓位”的策略。(完)

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