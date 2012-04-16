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货币新闻 | 2012年 4月 16日 星期一 14:49 BJT

〔日本经济〕央行总裁称日本经济活动趋平,但显现出一些未来升温迹象

路透4月16日电---日本央行总裁白川方明称:

* 日本经济活动趋平,但显现出一些未来升温的迹象

* 日本经济或将恢复温和复苏

* 日本央行正在竭尽所能使日本摆脱通缩

* 需要关注欧洲问题影响到日本银行体系的风险.(完)

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