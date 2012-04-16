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货币新闻 | 2012年 4月 16日 星期一 15:43 BJT

〔瑞士数据〕3月综合PPI较前月增长0.3%,较上年同期下跌2.0%

路透苏黎世4月16日电---瑞士3月综合生产者物价指数(PPI)较前月增长0.3%,较上年同期下跌2.0%.(完)

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