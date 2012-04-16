《企业看点》--4月16日财务活动报导摘要

路透班加罗尔4月16日电---以下为其它媒体周一对于企业财务相关活动的报导摘要:

* 瑞士周日报报导称,瑞士信贷CSGN.VX在公布第一季财报时,可能宣布裁减投资银行部门最多5,000个职位.[ID:nSB1489548]

* 报纸El Khabar周日援引阿尔及利亚通信部长Moussa Benhamadi报导称,阿尔及利亚政府聘请的审计公司对俄罗斯移动运营商VimpelcomVIP.N旗下手机部门Djezzy的估价为65亿美元.[ID:nL6E8FE10H]

* 英国星期日泰晤士报报导称,英超联赛冠军曼联的美国东家已重启在新加坡上市的计划,因市况改善.[ID:nL6E8FF0UI]

* 瑞士证交所运营商--SIX集团的执行长对瑞士周日报称,该集团拥有多达10亿瑞郎(11亿美元)资金用于收购,正寻找潜在目标.[ID:nL6E8FF0AF]

* 英国星期日泰晤士报称,私募股权巨头KKR正致力于收购然后合并澳洲矿业巨擘必和必拓(BHP.AX)和力拓(RIO.AX)(RIO.L)的钻石开采部门.[ID:nL6E8FF0TB]