《亚洲原油展望》中东和亚太油市料将保持疲软

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透新加坡4月16日电---中东和亚太原油市场本周可能保持疲软,因前几个月留下未售出的船货,以及炼厂维护导致需求降低.
交易商称,壳牌石油(Shell)SHEL.L持有未售出的5月阿曼原油,并正在存储两船4月和5月装运的ESPO原油.
他们还表示,供给过剩对6月船货施压,6月重质含硫Al Shaheen现货升水较5月下降约1美元,而6月阿曼原油较迪拜原油升水仍处于每桶约1.30美元的低位.
更多中东6月船货本周将进行交易,买家关注较各自官方售价(OSP)贴水的穆尔班和卡塔尔马林原油.
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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