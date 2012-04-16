《亚洲原油展望》中东和亚太油市料将保持疲软

路透新加坡4月16日电---中东和亚太原油市场本周可能保持疲软,因前几个月留下未售出的船货,以及炼厂维护导致需求降低.

交易商称,壳牌石油(Shell)SHEL.L持有未售出的5月阿曼原油,并正在存储两船4月和5月装运的ESPO原油.

他们还表示,供给过剩对6月船货施压,6月重质含硫Al Shaheen现货升水较5月下降约1美元,而6月阿曼原油较迪拜原油升水仍处于每桶约1.30美元的低位.