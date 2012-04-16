〔新债招标〕中国国家电网10年固息债利率4.99%,15年期5.26%--发行快报

路透上海4月16日电---中国债券信息网发行快报显示,国家电网公司周一上午招标发行的10年期固息债,中标利率为4.99%;同时发行的15年期品种,利率为5.26%.

一位业内人士透露,国家电网15年期债未获投标人足额认购,10年期品种则招满.此前国家电网公告称,10年期品种计划发行量为50亿元,15年期计划发行量为100亿元.

不过此前国家电网债券发行条款中规定,英大证券、西南证券(600369.SS)等多家公司担任主承销商的承销团,将以余额包销的方式承销.因此预计是次企业债发行规模不会较计划有所缩减.

上述债券起息日为4月17日,缴款截止日为4月18日,发行期为4月17日-4月18日;联合资信评估有限公司对发行人主体长期信用评级和债项评级均为AAA.

计划募集的150亿元资金中,其中100亿元用于牟平500千伏输变电工程等11个项目,30亿元用于补充运营资金,20亿元用于偿还贷款.

国家电网公司以建设运营国家电网为核心业务.截至2010年12月31日,发行人资产总额2.08万亿元,当年主营业务收入1.52万亿元,净利润324.43亿元.(完)