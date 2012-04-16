〔新债招标〕中国国家电网10年固息债利率4.99%,15年期5.26%--发行快报

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海4月16日电---中国债券信息网发行快报显示,国家电网公司周一上午招标发行的10年期固息债,中标利率为4.99%;同时发行的15年期品种,利率为5.26%.
一位业内人士透露,国家电网15年期债未获投标人足额认购,10年期品种则招满.此前国家电网公告称,10年期品种计划发行量为50亿元,15年期计划发行量为100亿元.
不过此前国家电网债券发行条款中规定,英大证券、西南证券(600369.SS)等多家公司担任主承销商的承销团,将以余额包销的方式承销.因此预计是次企业债发行规模不会较计划有所缩减.
上述债券起息日为4月17日,缴款截止日为4月18日,发行期为4月17日-4月18日;联合资信评估有限公司对发行人主体长期信用评级和债项评级均为AAA.
计划募集的150亿元资金中,其中100亿元用于牟平500千伏输变电工程等11个项目,30亿元用于补充运营资金,20亿元用于偿还贷款.
国家电网公司以建设运营国家电网为核心业务.截至2010年12月31日,发行人资产总额2.08万亿元,当年主营业务收入1.52万亿元,净利润324.43亿元.(完)
--发稿 李宏薇; 审校 张喜良
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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