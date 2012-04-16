〔路透基点〕台湾富有土地开发筹办一笔16.5亿台币贷款--RLPC

路透香港4月16日电---汤森路透旗下基点引述消息人士报导,富有土地开发正在筹办一笔16.5亿台币的一年期贷款,用于台中一项土地重划开发项目.

中国信托商业银行和台中商业银行担任这笔无担保贷款的统筹主办行和额度分配行.

消息人士称,这笔贷款已经获得主办行和三家其他银行总计18亿台币的口头承诺.

贷款利率为较邮政储蓄利率加码183个基点.受邀银行参贷分三个级别:

承贷4.5亿台币以上的委托主办行获得120个基点的先付费用.承贷2.5-4.5亿台币的共同主办行获得110个基点的先付费用.承贷1.5-2.5亿台币的参与行获得100个基点的先付费用.

回覆期限为4月20日.

重划项目完成后,这项贷款将完全通过土地出售收入偿还.

据台湾财政部网站,该公司2009年也为这片土地项目获得18亿台币贷款.台湾土地银行为统筹主办行,参加银行包括板信商业银行、永丰银行、星展银行、上海商业储蓄银行和台湾合作金库商业银行.(完)