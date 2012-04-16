〔中国基金〕3月QFII A股基金业绩平均下跌6.09%,规模有所回落--理柏

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海4月16日电---汤森路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)周一发布报告,依已公布准备数据的合格境外机构投资者(QFII) A股基金3月整体平均业绩回落6.09%,表现略逊于国内股票型基金,3月其总资产规模较2月有所回落.
一季度QFII A股基金的平均业绩则扬升3.23%,优于国内股票型基金.整体QFII A股基金3月总资产规模初值,较2月修正后终值100.53亿美元下降9.83%至90.65亿美元,主要还是A股市场表现不佳,海外投资者信心仍旧相对低迷.
合格境内机构投资者(QDII)基金3月平均业绩下跌2.91%,前三个月QDII基金平均业绩扬升7.2%,明显优于国内股票基金.
今年以来中国股市先扬后抑,上综指数.SSEC3月下跌6.83%,今年以来则上涨2.86%.而中国股票型基金3月平均下跌5.19%,一季度平均上涨1.42%.(完)
--发稿 林琦 审校 黄凯
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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