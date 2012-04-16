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亚洲 | 2012年 4月 16日 星期一 13:17 BJT

〔中国基金〕3月QFII A股基金业绩平均下跌6.09%,规模有所回落--理柏

路透上海4月16日电---汤森路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)周一发布报告,依已公布准备数据的合格境外机构投资者(QFII) A股基金3月整体平均业绩回落6.09%,表现略逊于国内股票型基金,3月其总资产规模较2月有所回落.

一季度QFII A股基金的平均业绩则扬升3.23%,优于国内股票型基金.整体QFII A股基金3月总资产规模初值,较2月修正后终值100.53亿美元下降9.83%至90.65亿美元,主要还是A股市场表现不佳,海外投资者信心仍旧相对低迷.

合格境内机构投资者(QDII)基金3月平均业绩下跌2.91%,前三个月QDII基金平均业绩扬升7.2%,明显优于国内股票基金.

今年以来中国股市先扬后抑,上综指数.SSEC3月下跌6.83%,今年以来则上涨2.86%.而中国股票型基金3月平均下跌5.19%,一季度平均上涨1.42%.(完)

--发稿 林琦 审校 黄凯

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