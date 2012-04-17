《交易视点》风险偏好提升,或利于中国低评级信用债利差缩窄--中信证券

路透上海4月17日电---中国大型投行--中信证券(600030.SS)最新信用产品周报称,山东海龙短融违约事件的基本解决，虽然并不利于市场的有序发展，但是对于当前市场来说，由其引致的投资风险偏好的上升，确实有利于中低等级信用债。对于AA-及以下的低级别品种来说，这可能将有利于信用利差的进一步缩窄。

2011年四季度以来短融收益率的变动体现了明显的板块轮动，这一点与2008年末-2009年初的走势比较类似，基本上从AAA高等级—AA+和AA中等评级—AA-及以下低评级逐步转移，而当前市场风险偏好的提升则有助于推动板块轮动的进一步深化；

但是也需要关注两个阶段的一些差异，其一，当前基准利率明显高于2008年末-2009年初的水平，其二，当前资金面虽然有明显宽松，但较2008年末-2009年初仍然相去甚远；

因此对于当前的高等级短融来说，1年期AAA短融4.25%左右的收益率和95BP的利差已经相对合理，收益率维持震荡的可能性较高，但对于AA-及以下的低级别品种来说，风险偏好的持续提升可能将有利于信用利差的进一步缩窄。

**政策进一步微调放松的可能性较高**

上周公布的经济数据基本符合我们对通胀下行和增长偏弱的判断，后续货币政策进一步微调放松的可能性较高，进而将带动宏观经济在二季度企稳回升，高等级中票收益率的未来趋势可能仍以震荡为主；

对于AA及以下级别的中票来说，风险偏好提升将使其未来表现优于中高评级的概率较高。

**精选个券 配置城投债**

由于大多城投债被认为是国内的“准高收益债”，一般是信用债市场板块轮动的最后一环，且受投资风险偏好的提升的影响更为明显，目前来看，由于增长仍相对较弱，城投债市场仍未完全启动。

但是在政策放松预期下，部分相对优质的城投债收益率已经出现了明显的下行；

对于城投债的投资策略，我们仍然坚持2季度报告中提及的观点，即精选个券，以配置心态进行交易，持有相对较长的时间，获取较高的票息和资本利得，具体选券的标准包括省级或东部地级城投、有较强第三方担保或产业型城投债等。

**新债推荐**

上周共有43只信用债券公告发行（或即将发行），总发行量957.3亿；

短融中我们推荐12三峡CP001、12中化股CP001、12华能CP001、12八钢CP001和12浙商CP001；

中票中我们推荐12中化股MTN1、12光明MTN1、12万华股MTN1、12重汽MTN1；

私募票据中我们推荐12潞安PPN001和12三一PPN001；

企业债和公司债中，我们推荐12中石油06、12中石油07、12国网债01和12国网债02，对于风险城投能力较高的投资者，我们建议可对12扬农CP001和12统众债进行适量投资。(完)

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