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货币新闻 | 2012年 4月 16日 星期一 13:53 BJT

〔东京汇市〕美元兑日圆跌至七周低位,市场关注欧债问题

路透东京4月16日电---日圆周一全线上扬,兑美元JPY=触及七周高位80.44,因欧债危机疑虑重现令投资者重新涌向较安全的资产.

日圆兑美元日内上涨0.5%,支撑位80.50附近的停损单被触发.(完)

--编译 王兴亚;审校 张涛

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