〔路透基点〕台湾京元电子38亿台币五年期贷款案签约--RLPC

路透香港4月16日电---汤森路透旗下基点引述银行业消息人士称,台湾京元电子股份有限公司38亿台币五年期定期贷款案已签约,此前该公司将融资规模从30亿台币扩至38亿台币.

该贷款分为等额的两个部分.A部分以土地、工厂和设备为抵押,而B部分则无担保.

八家委托主办银行和额度分配行各承贷4.50亿台币(2.25亿台币A部分和2.25亿B部分),分别是台北富邦银行(代理行)、华南金控(文件准备行)、台湾企银(担保品控管行)、永丰银行(文件准备行)、玉山银行、第一商业银行、土地银行和兆丰国际商业银行.

承贷2亿台币(1亿台币A部分和1亿台币B部分)的彰化银行加盟担任协办行,获先付费用5个基点.

与先前的报导相同,A部分贷款利率为较次级市场商业票据利率加码65个基点,B部分贷款利率为较次级市场商业票据利率加码70个基点.税前利率最低为1.5%.贷款A部分用于营运资金,B部分则作为再融资.

若贷款动用额度不到70%,借款人需支付承诺费15基点.

该贷款按六次半年期等额分期摊还,平均年限为3.75年.贷款附带有两年半宽限期.

财务约束条款包括:最低流动比率为一倍,最高债务比率115%,最低利息覆盖率为三倍. (完)