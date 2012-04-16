〔国际油市〕布兰特原油跌破120美元,受中国数据和欧元区忧虑拖累

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透新加坡4月16日电---布兰特原油期货周一跌至120美元下方,此前中国公布疲弱的经济增长数据,且西班牙借款成本急升引发了市场对全球经济成长和石油需求的担忧.中国是全球第二大石油消费国.
0503GMT,6月布兰特原油期货LCOc1下跌1.36美元至每桶119.85美元,上周五结算价报每桶121.21美元.美国原油期货CLc1下滑0.79美元至每桶102.04美元,上日结算价为102.83美元.
"中国经济数据逊于预期似乎是目前油市的主要推动因素,"东京Astmax Investments商品基金经理Tetsu Emori说.
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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