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亚洲 | 2012年 4月 16日 星期一 13:48 BJT

〔国际油市〕布兰特原油跌破120美元,受中国数据和欧元区忧虑拖累

路透新加坡4月16日电---布兰特原油期货周一跌至120美元下方,此前中国公布疲弱的经济增长数据,且西班牙借款成本急升引发了市场对全球经济成长和石油需求的担忧.中国是全球第二大石油消费国.

0503GMT,6月布兰特原油期货LCOc1下跌1.36美元至每桶119.85美元,上周五结算价报每桶121.21美元.美国原油期货CLc1下滑0.79美元至每桶102.04美元,上日结算价为102.83美元.

"中国经济数据逊于预期似乎是目前油市的主要推动因素,"东京Astmax Investments商品基金经理Tetsu Emori说.

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