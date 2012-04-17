《中国债券市场每日交易备忘》--4月17日

国际油市：超低含硫量柴油与500ppm柴油价差收窄
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 一、新债招标: 中国国家开发银行至多60亿元人民币一年期固息金融债9:30-11:00招标,利率预测均值3.48% 国开行至多60亿元三年期固息金融债9:30-11:00招标,利率预测均值3.88% 国开行至多60亿元五年期固息金融债9:30-11:00招标,利率预测均值4.13% 国开行至多60亿元七年期固息金融债9:30-11:00招标,利率预测均值4.30% 国开行至多60亿元10年期固息金融债9:30-11:00招标,利率预测均值4.40% 华能国际(0902.HK)(600011.SS)50亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AAA),建设银行主承 华能集团50亿元九个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA),光大银行和农行主承 宝钢集团新疆八一钢铁公司17.5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA),工商银行主承 天津航空5亿元一年期短融簿记建档(主体评级A+),北京银行和国开行主承 仙琚制药(002332.SZ)2亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-),招商银行主承 华侨城集团20亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA),建设银行主承 江苏阳光集团7.5亿元三年期中期票据簿记建档(主体评级AA),光大银行主承 烟台万华10亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA+),华夏银行主承 河南投资集团15亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA+),浦发银行和中信银行主承 粤海控股15亿元五年期中票簿记建档(主体评级AAA),中信银行主承 ============================================================================== 二、新债上市: 海航商业控股9亿元三年期中票1282104,票面利率7.80% 南通天生港发电4亿元六个月期短融041260015,票面利率5.00% 广州地铁总公司20亿元五年期中票1282105,票面利率4.92% 宁夏发电集团4亿元五年期中票1282103,票面利率6.06% 杭州余杭城建12亿元七年期固息债1280091,票面利率7.55% 广西铁路投资集团10亿元10年期投资人选择权(7+3)固息债1280092,票面利率6.98% 长沙星城建投15亿元七年期固息债1280098,票面利率8.35% 重庆南岸区城建12亿元七年期固息债1280099,票面利率8.20% ============================================================================== 三、缴款: 昆明城投公司22亿元六年期固息债1280105,票面利率7.60% ============================================================================== 四、还本付息: 财政部260亿元20年期固息国债030003付息,票面利率3.40% ============================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件: --中国国家外汇管理局(SAFE)周一宣布,自4月16日起,将允许中资外汇指定银行卖空美元. [ID:nSB8531509] --美国财政部最新公布数据显示,截至2012年2月,中国持有美国国债共计1.1789万亿美元, 连续第二个月净增持.且包括机构债、股票等长期资产也都为净增持.[ID:nSH0102083] --国家统计局4/18公布3月70个大中城市住宅销售价格月度报告 4/27公布1-3月规模以上工业企业利润 (1-2月-5.2%) ==============================================================================(完) --整理 曹巍浩/冉莹; 审校 李宏薇/曲伟治
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透新加坡2月20日 - 马来西亚棕榈油期货周一连续第三天下滑，跌至11月中旬以来低位；需求迟缓及预计供给增加，均压抑盘势。
路透2月20日 - 东南亚股市周一在清淡市况中多数收涨，反映亚股的温和涨势，在本周多位美联储官员陆续发表演说之前，投资者态度谨慎。 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。 菲律宾股市 上涨0.5%，因投资者逢低抢进，总成交量为30日均值的约73%。 菲律宾披索兑美元 稍早时贬值至逾10年最低，损及外资以美元计价的回报率。 泰国股市 攀升，能源股和基本金属股受惠于美元下跌而上涨，带动大盘走扬。 印尼股市 收高0.2%，由能源股和消费循环股领涨。 新加坡股市 下跌0.4%，受到工业股下滑拖累，例如Jardine Matheson控股 下跌了1.7%。 星展集团 和大华银行 分别下跌0.5%和0.3%。 1031 GMT，MSCI