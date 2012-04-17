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亚洲 | 2012年 4月 17日 星期二 09:04 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--4月17日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 
 
  一、新债招标:
 
  中国国家开发银行至多60亿元人民币一年期固息金融债9:30-11:00招标,利率预测均值3.48%
  国开行至多60亿元三年期固息金融债9:30-11:00招标,利率预测均值3.88%
  国开行至多60亿元五年期固息金融债9:30-11:00招标,利率预测均值4.13%
  国开行至多60亿元七年期固息金融债9:30-11:00招标,利率预测均值4.30%
  国开行至多60亿元10年期固息金融债9:30-11:00招标,利率预测均值4.40%
  华能国际(0902.HK)(600011.SS)50亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AAA),建设银行主承
  华能集团50亿元九个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA),光大银行和农行主承
  宝钢集团新疆八一钢铁公司17.5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA),工商银行主承
  天津航空5亿元一年期短融簿记建档(主体评级A+),北京银行和国开行主承 
  仙琚制药(002332.SZ)2亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-),招商银行主承 
  华侨城集团20亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA),建设银行主承 
  江苏阳光集团7.5亿元三年期中期票据簿记建档(主体评级AA),光大银行主承
  烟台万华10亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA+),华夏银行主承
  河南投资集团15亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA+),浦发银行和中信银行主承
  粤海控股15亿元五年期中票簿记建档(主体评级AAA),中信银行主承
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  二、新债上市:  

  海航商业控股9亿元三年期中票1282104,票面利率7.80%
  南通天生港发电4亿元六个月期短融041260015,票面利率5.00%
  广州地铁总公司20亿元五年期中票1282105,票面利率4.92%
  宁夏发电集团4亿元五年期中票1282103,票面利率6.06%
  杭州余杭城建12亿元七年期固息债1280091,票面利率7.55%
  广西铁路投资集团10亿元10年期投资人选择权(7+3)固息债1280092,票面利率6.98%
  长沙星城建投15亿元七年期固息债1280098,票面利率8.35%
  重庆南岸区城建12亿元七年期固息债1280099,票面利率8.20%
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  三、缴款:  

  昆明城投公司22亿元六年期固息债1280105,票面利率7.60%
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  四、还本付息:

  财政部260亿元20年期固息国债030003付息,票面利率3.40%   
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  五、即将公布的经济数据及重要财经事件:

  --中国国家外汇管理局(SAFE)周一宣布,自4月16日起,将允许中资外汇指定银行卖空美元.
[ID:nSB8531509]
  --美国财政部最新公布数据显示,截至2012年2月,中国持有美国国债共计1.1789万亿美元,
连续第二个月净增持.且包括机构债、股票等长期资产也都为净增持.[ID:nSH0102083]
 
  --国家统计局4/18公布3月70个大中城市住宅销售价格月度报告   
              4/27公布1-3月规模以上工业企业利润           (1-2月-5.2%)
  ==============================================================================(完)

  --整理 曹巍浩/冉莹; 审校 李宏薇/曲伟治

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