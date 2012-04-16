主要国家经济指标预测--4月17日****

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透4月17日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
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4月17日(二)
0130 澳洲新车销售(较前月) 3月 -- 持平
0130 澳洲央行会议记录 4月
0300 海外投资者持有新西兰公债比重 3月 -- 57.1%
0430 日本工业生产(较前月) 2月修正值 -- -1.2%
产能利用率指数(较前月) -- +3.4%
0500 日本消费者信心指数 3月 -- 39.5
0830 英国消费者物价指数(CPI)(较前月) 3月 +0.3% +0.6%
(较上年同期) +3.5% +3.4%
零售物价指数(RPI)(较前月) +0.4% +0.8%
(较上年同期) +3.6% +3.7%
扣除抵押贷款的RPI(较前月) +0.4% +0.8%
(较上年同期) +3.7% +3.8%
0900 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 3月终值 +1.2% +0.5%
(较上年同期) +2.6% +2.6%
扣除食品和能源的核心HICP(较前月) +1.3% +0.3%
(较上年同期) +1.6% +1.9%
0900 德国ZEW景气判断指数 4月 正20.0 正22.3
现况指数 正35.3 正37.6
1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 4月14日当周 -- +0.5%
1230 美国房屋开工年率(万户) 3月 70.5 69.8
建筑许可年率(万户) 71.0 71.5
1230 加拿大制造业销售 2月 -0.5% -0.9%
1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 4月14日当周 -- +4.1%
1300 加拿大央行利率决定 1.00% 1.00%
1315 美国工业生产(较前月) 3月 +0.3% 持平
产能利用率 78.6% 78.7%
附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值
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4月15日(日)
2245 新西兰食品价格指数 3月 -1.0% --
4月16日(一)
0715 瑞士综合生产者物价指数(PPI)(较前月) 3月 +0.3% +0.5%
(较上年同期) -2.0% -1.8%
0800 意大利对欧盟国家贸易收支(亿欧元) 2月 4.39
对全球贸易收支(亿欧元) -11.13
0900 欧元区贸易收支(亿欧元) 2月 顺差28 顺差15
1230 美国零售销售(较前月) 3月 +0.8% +0.3%
扣除汽车的零售销售(较前月) +0.8% +0.6%
1230 美国纽约联邦储备银行制造业指数 4月 6.56 18.00
1300 美国整体资本流动(亿美元) 2月 净流入1,077 --
外资购买美国公债(亿美元) 153.5 --
1400 美国企业库存 2月 +0.6% +0.6%
1400 美国全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数 4月 25 28 (完)
--整理 洪曦/王洋; 审校 蔡美珍
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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