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亚洲 | 2012年 4月 17日 星期二 07:40 BJT

****主要国家经济指标预测--4月17日****

路透4月17日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

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4月17日(二)

0130 澳洲新车销售(较前月) 3月 -- 持平

0130 澳洲央行会议记录 4月

0300 海外投资者持有新西兰公债比重 3月 -- 57.1%

0430 日本工业生产(较前月) 2月修正值 -- -1.2%

产能利用率指数(较前月) -- +3.4%

0500 日本消费者信心指数 3月 -- 39.5

0830 英国消费者物价指数(CPI)(较前月) 3月 +0.3% +0.6%

(较上年同期) +3.5% +3.4%

零售物价指数(RPI)(较前月) +0.4% +0.8%

(较上年同期) +3.6% +3.7%

扣除抵押贷款的RPI(较前月) +0.4% +0.8%

(较上年同期) +3.7% +3.8%

0900 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 3月终值 +1.2% +0.5%

(较上年同期) +2.6% +2.6%

扣除食品和能源的核心HICP(较前月) +1.3% +0.3%

(较上年同期) +1.6% +1.9%

0900 德国ZEW景气判断指数 4月 正20.0 正22.3

现况指数 正35.3 正37.6

1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 4月14日当周 -- +0.5%

1230 美国房屋开工年率(万户) 3月 70.5 69.8

建筑许可年率(万户) 71.0 71.5

1230 加拿大制造业销售 2月 -0.5% -0.9%

1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 4月14日当周 -- +4.1%

1300 加拿大央行利率决定 1.00% 1.00%

1315 美国工业生产(较前月) 3月 +0.3% 持平

产能利用率 78.6% 78.7%

附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值

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4月15日(日)

2245 新西兰食品价格指数 3月 -1.0% --

4月16日(一)

0715 瑞士综合生产者物价指数(PPI)(较前月) 3月 +0.3% +0.5%

(较上年同期) -2.0% -1.8%

0800 意大利对欧盟国家贸易收支(亿欧元) 2月 4.39

对全球贸易收支(亿欧元) -11.13

0900 欧元区贸易收支(亿欧元) 2月 顺差28 顺差15

1230 美国零售销售(较前月) 3月 +0.8% +0.3%

扣除汽车的零售销售(较前月) +0.8% +0.6%

1230 美国纽约联邦储备银行制造业指数 4月 6.56 18.00

1300 美国整体资本流动(亿美元) 2月 净流入1,077 --

外资购买美国公债(亿美元) 153.5 --

1400 美国企业库存 2月 +0.6% +0.6%

1400 美国全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数 4月 25 28 (完)

--整理 洪曦/王洋; 审校 蔡美珍

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