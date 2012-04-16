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亚洲 | 2012年 4月 16日 星期一 13:48 BJT

〔台湾股市〕收低58.41点,受累于宏达电和汽车类股颓势

路透台北4月16日电---台湾股市周一收跌0.75%,受累于智能手机制造商宏达电(2498.TW)、以及汽车类指数.TAUI和运输类指数.TTPI等防御性类股的颓势.

加权股价指数.TWII跌58.41点报7,729.86点,今日开盘下滑0.53%.

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