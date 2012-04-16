〔投行观点〕人民币汇率将加速升值,年内中国或降息一次--大摩

路透北京4月16日电---全球知名投行摩根士丹利(MS.N)大中华区首席经济学家乔虹周一发布报告称,考虑贸易保护主义在国内政治敏感度较高的一年里有所抬头,仍认为人民币将加速升值,尤其在临近今年下半年.

不过报告强调,纵观2012年全年,人民币升值的速度低于该投行此前4.5%的预期幅度的可能性在上升.

对于未来货币政策,报告指出,人民币汇率波幅扩大的举措,并未改变该投行对于未来中国央行或使用更多有效的放松政策,以满足实体经济需求的观点.

"我们预计,年内政府或采取下调基准利率25个基点,旨在满足贷款需求."报告称.

中国央行上周六宣布,银行间即期外汇市场人民币兑美元CNY=CFXS交易价浮动幅度限制自4月16日起由千分之五扩大至百分之一.外汇指定银行为客户提供当日美元最高现汇卖出价与最低现汇买入价之差不得超过当日汇率中间价的幅度由1%扩大至2%.[ID:nSB1489272]

中国央行2005年7月21日启动人民币汇率形成机制改革;2007年5月21日将人民币兑美元交易价浮动幅度由千分之三扩大到千分之五;2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性.(完)