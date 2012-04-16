〔标题新闻〕瑞典政府将该国今年经济成长预估调降至0.4%,因欧债危机打压对该国出口需求

美国债市：投资者的较长期公债净空头减至11月以来最低--摩根大通
路透纽约2月28日 - 摩根大通周二称，投资者持有的美国较长期公债净空头缩减至11月特朗普意外赢得美国总统大选之前以来的最低水准。
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路透纽约2月28日 - 摩根大通周二称，投资者持有的美国较长期公债净空头缩减至11月特朗普意外赢得美国总统大选之前以来的最低水准。
路透上海3月1日 - 中国吉林双阳农商行、湖北三峡农商行最新公布2017年同业存单发 行计划，至此，已有398家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模144,861.5亿元人民币 。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 3
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日 时间 国家 规模 发行细节 ) 3/1 德国 标售10年期联邦债券 3/2 英国 标售2022年到期、票息½%的公债 3/2 日本 标售三个月期贴现国库券 3/2 日本 标售10年期公债 3/2 西班牙 标售债券 3/2 法国 标售长期政府债券(OAT) 3/7 法国 标售国库券(BTF) 3/7 美国 发售三年期公债