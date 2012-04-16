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货币新闻 | 2012年 4月 16日 星期一 14:27 BJT

〔欧元债市〕10年期德债收益率触及纪录低点,因西班牙疑虑升温

路透伦敦4月16日电---德国10年期公债收益率(殖利率)周一触及纪录新低,因市场持续担心,西班牙恐无法说服投资者相信该国能控制住预算赤字,从而导致欧元区出现新一轮金融压力.

上周五数据显示,西班牙银行向欧洲央行借款规模创纪录高位,这给西班牙市场造成新的冲击.这些资金可能大多用于购买了西班牙公债,使银行更容易遭受主权状况紧张的打击.

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