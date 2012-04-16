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亚洲 | 2012年 4月 16日 星期一 14:17 BJT

〔韩国股市〕收低0.81%,欧元区相关忧虑打压金融类股

路透首尔4月16日电---韩国股市周一收低,追随全球其他股市的普遍跌势,此前西班牙债券收益率(殖利率)和债务违约保险成本飙涨,令外界对欧元区金融状况的不安情绪重燃,并打压风险偏好.

金融类股表现不佳,韩亚金融集团(086790.KS)下滑4.3%,友利金融控股053000.KS下降2%.

综合股价指数.KS11收低0.81%,报1,992.63点.(完)

--编译 王翔琼;审校 隋芬

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