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亚洲 | 2012年 4月 16日 星期一 14:18 BJT

〔日本股市〕收低1.7%,因西班牙状况令欧债危机忧虑重燃

路透东京4月16日电---日本股市日经指数周一收低1.7%,因西班牙银行业者从欧洲央行的贷款规模创纪录高位,令欧债危机忧虑重燃,促使投资者削减风险敞口.

日经指数.N225收低167.35点,报9,470.64点,跌破关键心理支撑位9,500点.东证股价指数.TOPX收低1.4%,报803.83点.(完)

--编译 程琳;审校 徐文焰

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