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货币新闻 | 2012年 4月 16日 星期一 14:34 BJT

〔瑞典经济〕政府下调今明两年经济增长预测,预计今年财政赤字

路透斯德哥尔摩4月16日电---瑞典政府周一在一份预算案中下调对今明两年经济增长的预测,其中新支出的内容很少,巩固该国政府谨慎维护公共财政的形象.该国财政在欧洲属最强劲之列.

政府预计今年经济增长0.4%,明年增长3.3%.相比之下,9月时的预测为分别增长1.3%和3.5%.

不过瑞典财政部长柏格(Anders Borg)在2月表示,预计今年增长约0.5%.

政府称,今年财政赤字与国内生产总值(GDP)之比为0.3%,明年财政盈余与GDP之比为0.3%.此前其预计2012年预算平衡,2013年盈余0.7%.(完)

--编译 王丽鑫;审校 王洋

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