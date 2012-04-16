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亚洲 | 2012年 4月 16日 星期一 14:21 BJT

〔澳新汇市〕澳元和新西兰元下滑,人民币汇率扩大波幅几未带来提振

路透悉尼/惠灵顿4月16日电---澳元和新西兰元周一继续下跌,因人民币兑美元汇率波幅扩大未能平息对中国经济增长放缓的担忧,而且欧洲债务压力重现.

澳元兑美元AUD=D4跌至1.0330美元,上周五纽约市场报1.0380美元,过去三个交易日累计下跌1%.

新西兰元兑美元NZD=D4跌至0.8195,上周五纽约市场为0.8249,脱离上周触及的一个月高位0.8320.

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